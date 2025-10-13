Serena: “Mi spiace che Camarda sia andato al Lecce”
Intervenuto a Radio 24 nella trasmissione "Tutti convocati", Aldo Serena ex attaccante tra le altre del Milan, ha parlato di Francesco Camarda e del suo ultimo trasferimento che lo ha visto passare in prestito dal Milan al Lecce. Queste le sue parole.
"Mi è un po' spiaciuto che Camarda sia andato al Lecce che è una squadra che si deve salvare e avrà un volume di gioco limitato. Uno così pronto avrebbe avuto una migliore occasione in una squadra con volume offensivo maggiore, dove gli portano più palloni".
Il concetto è chiaro, in una squadra che sicuramente non segnerà moltissime reti durante il campionato, Camarda farà ancora più fatica a trovare la via del gol e di questo potrebbe soffrirne. Vedremo come proseguirà l'avventura in giallorosso che nonostante ciò però l'ha visto segnare il suo primo gol in Serie A al 95' contro il Bologna di Italiano.
