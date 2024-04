Serena: "Pioli ha messo troppi attaccanti, svuotando il centrocampo e favorendo la difesa della Roma"

Aldo Serena ai microfoni di Sky commenta l'eliminazione del Milan per mano della Roma:

"Io penso che Pioli abbia creato la squadra per avere un atteggiamento iniziale propositivo e di pressione alta e per i primi minuti l'ha fatta. Poi per la legge di Murphy se deve andare male andrà male e la partita si è sviluppata in un certo modo. La Roma è andata in avanti perché ha giocatori di qualità, è in fiducia, gioca con ardore e mutuo soccorso. Non accuserei Pioli nel primo tempo, nella ripresa Stefano mettendo 5 attaccanti e svuotando il centrocampo e non mantenendo molto larghi i due esterni ha creato i presupposti per la difesa della Roma, che si era arroccata davanti alla propria area di rigore e chiudendo gli spazi. L'appunto che faccio a Stefano è di aver messo troppi attaccanti in mezzo dando la possibilità alla Roma di difendersi meglio".