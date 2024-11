Serena su Camarda: "Sotto il profilo fisico è già molto avanti. Deve togliersi la ruggine da giovane esordiente"

Piano piano, senza pressioni ma cercando di far sbocciare il suo talento, Francesco Camarda si sta ritagliando il suo spazio tra i professionisti. Lo sta facendo con Milan Futuro in Serie C, dove anche per una questione di esperienza di squadra sta facendo leggermente più fatica, ma lo sta facendo soprattutto con la prima squadra con cui ha esordito in Champions League e anche dal primo minuto in campionato nel corso delle ultime tre settimane. Del talento classe 2008 ha parlato Aldo Serena ai microfoni di Tuttosport.

Le parole di Aldo Serena su Francesco Camarda: "Sotto il profilo fisico e atletico è già molto avanti, è cresciuto rispetto all'anno scorso e non ha niente di meno di altri. Anzi, per l'altezza che ha, è rapido nei movimenti e ha un allungo importante. A Cagliari non poteva essere libero mentalmente, giocare come in Primavera: ha 16 anni e la pressione si sente. Deve abituarsi a giocare a questi livelli e quando sarà carrozzato per lasciare libero sfogo all'istinto e alla fantasia, allora ci sarà da divertirsi anche perché Camarda è un attaccante che non ha bisogno della squadra per segnare, sa arrivarci anche da solo. Deve togliersi questa ruggine da giovane esordiente, poi la strada sarà in discesa".