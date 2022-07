Serginho: "I talenti brasiliani si sono troppo 'europeizzati'. Nel mio Milan non si snaturavano"

MilanNews.it

Serginho, intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha espresso un suo parere circa i talenti del suo paese non troppo positivo. Queste le sue dichiarazioni: "Trequartisti brasiliani da suggerire al Milan? Non finché non avranno recuperato lo spirito e la fantasia tipici del mio Paese. I brasiliani si sono troppo "europeizzati", se mi passa il termine. Nel Milan, in passato, si imponevano perché non si snaturavano".