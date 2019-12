Serginho su Paquetà: "Lo chiamo il nuovo Messi. Ma deve avere più tranquillità"

L'ex rossonero Serginho ha parlato a SkySport di Paquetà: "L'ho visto giocare tante volte in Brasile. Lo chiamo 'Il nuovo Messi'. vedo un Paquetà che deve avere più tranquillità, deve crescere. Il calcio italiano è molto più difficile. Lui gioca come nel calcio a 5, con il pallone sotto la suola. Ancora non ha fatto lo step per passare dal gioco brasiliano a quello italiano".