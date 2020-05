Serginho su Rivaldo: "Peccato al Milan non sia riuscito a trovare spazio, giocatore straordinario"

Intervenuto nella live Instagram di Carlo Pellegatti, l'ex terzino rossonero Serginho ha parlato in una lunga chiacchierata della sua esperienza in rossonero, fra vittorie in Champions League e la fortuna di aver giocato con tanti grandi campioni. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

Su Rivaldo: “In quel periodo la Coppa Italia era meno importante di adesso, ma era lo stesso una serata magica perché è arrivata subito dopo la finale di Manchester e San Siro festeggiava con noi la vittoria della Champions League. La prima partita contro la Roma la vinciamo 4-1 e faccio anche una doppietta, al ritorno siamo stati bravi a usare la testa nonostante loro fossero in vantaggio e a recuperare con il gol di Rivaldo. Non so perché Rivaldo non sia riuscito a fare bene come al Barcellona. Arrivò dopo il Mondiale, peccato che non sia riuscito a trovare i suoi spazi. Era un giocatore straordinario, e insieme a Redondo è stata una delle due cose che sono mancate a questo Milan vincente”.