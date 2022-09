Sergino da Almere: gli incroci con Rijkaard e Seedorf

Il nuovo acquisto del Milan, l'americano Sergino Dest è nato in Olanda, più precisamente ad Almere, la stessa città in cui è nato un altro grande ex rossonero come Frank Rijkaard. Inoltre i primi passi calcistici sono stati mossi nell'Almere City, squadra in cui ha militato in gioventù anche un certo Clarence Seedorf. Con questi due campioni, Dest condivide anche le origini surinamensi, nel suo caso da parte di padre.