Serie A 2023/24: percentuali di italiani utilizzati, quella del Milan è bassissima

Ad oggi il Milan è una delle squadre meno italiane della Serie A. Stando infatti a quanto riportato dai dati forniteci dalla versione italiana del noto portale tedesco Transfermarkt, la percentuale di nazionali italiani utilizzati in stagione da Stefano Pioli è bassissima.

L'allenatore del Milan ha infatti utilizzato calciatori italiani solo per il 15,8%, dimostrando come la preferenza ricada molto spesso su quelli provenienti oltre confine, che fra le altre cose dominano numericamente non solo in campo ma anche dalle parti di Milanello. Attualmente nella rosa del Diavolo sono infatti 17 gli stranieri e "solo" 9 gli italiani, alcuni dei quali neanche prime scelte di Stefano Pioli.

Peggio in Italia del Milan solo l'Udinese, con una percentuale che quasi sfiora il 10% (12,1%).

SERIE A 23/24: LE PERCENTUALI DI ITALIANI UTILIZZATI, LA CLASSIFICA

1. Monza: 69%

2. ⁠Cagliari: 56,4%

3. ⁠Frosinone: 55,8%

4. ⁠Empoli: 48,6%

5. ⁠Fiorentina: 46,9%

6. ⁠Lazio: 44,7%

7. ⁠Sassuolo: 39,1%

8. ⁠Juventus: 38,4%

9. ⁠Roma: 38,1%

10. ⁠Verona: 37,1%

11. ⁠Inter: 35,7%

12. ⁠Atalanta: 31,5%

13. ⁠Napoli: 31,3%

14. ⁠Lecce: 29,9%

15. ⁠Salernitana: 28,9%

16. ⁠Torino: 23,9%

17. ⁠Genoa: 23,4%

18. ⁠Bologna: 18,2%

19. ⁠Milan: 15,8%

20. ⁠Udinese: 12,1%