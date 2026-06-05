Serie A 2026/2027: oggi l’estrazione del calendario

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Oggi verrà sorteggiato il calendario della Serie A 2026/2027 a Parma durante il Festival della Serie A che durerà tre giorni, fino a domenica 7.

Da oggi fino a domenica torna a Parma il Festival della Serie A, tre giorni per tifosi e appassionati di calcio creata per raccontare l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato. La manifestazione, organizzata da Lega Calcio Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Ifis Sport ospiterà la presentazione del calendario della stagione successiva.

Il sorteggio del calendario che renderà note le 38 giornate del prossimo campionato avverrà oggi alle 18:30 nel Teatro Regio di Parma,