Primo Piano ESCLUSIVA MN - Bartesaghi: "Ad Allegri auguro il meglio. Leao? Se se la sente di cambiare area giusto farlo"

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Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha risposto ad alcune domande del collega Alessandro Schiavone.

Nel post partita di Lussemburgo-Italia, sfida vinta di misura dalla Nazionale azzurra grazie alla rete di Pio Esposito, Davide Bartesaghi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dal collega Alessandro Schiavone.

Il Milan ha fallito il suo obiettivo

"Sicuramente fa dispiacere perché era un obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Il calcio è ferite e bisogna puntare tutto su l'anno prossimo".

Cosa è successo contro il Cagliari?

"È stata una partita difficile, forse abbiamo sbagliato atteggiamento ma non possiamo tornare indietro. Siamo molto dispiaciuti".

Ti è dispiaciuto l'addio di Allegri?

"Certo. È un allenatore che stimo, come tutto lo staff. Gli auguro il meglio".

Qual è stato il tuo segreto?

"Lavorare, stare con la testa tranquilla e continuare a fare il mio dovere".

Mancherà Leao al Milan

"Gli voglio molto bene. Se deve cambiare area perché se la sente non vedo perché non farlo"

Dove può migliorare Bartesgahi?

"Ho ancora tanto da migliorare. È il mio primo anno tra i grandi, e piano piano sto facendo quello che mi sono prefissato ma con obiettivi ancora più grandi per le prossime stagioni".

Obiettivo seconda stella e buona stagione in Europa League?

"Ripartiamo prima, lecchiamoci le ferite, poi vediamo cosa succede".