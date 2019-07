Serie A a confronto con le altre leghe: finirà 19 giorni prima dell'Europeo

La Serie A ha reso note le date ufficiali della nuova stagione e, nell'anno dell'Europeo itinerante che inizierà nello stadio Olimpico di Roma il 12 giugno 2019, per Roberto Mancini e in generale per l'Italia non arrivano buone notizie. Il nostro campionato infatti, nonostante la competizione continentale per nazionali, ha deciso di non anticipare l'inizio della stagione, né di concluderla con un po' più di anticipo rispetto agli scorsi anni.

Il risultato è che l'ultima giornata della Serie A 2019/20 si disputerà il 24 maggio 2020, solo 19 giorni prima dell'inizio dell'Europeo. Una situazione non ideale ma nemmeno troppo diversa rispetto a quella delle altre principali leghe: nello stesso week-end calerà il sipario su Ligue 1 e Liga, mentre la Premier League e la Bundesliga finiranno una settimana prima. Di seguito il confronto.

Premier League, data dell'ultima giornata: 17 maggio

Bundesliga, data dell'ultima giornata: 16 maggio

Ligue 1, data dell'ultima giornata: 23 maggio

Liga, data dell'ultima giornata: 24 maggio