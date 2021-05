Serie A, Atalanta-Milan 0-2: sedicesima vittoria in Serie A per i rossoneri: è record

Il Milan vince a Bergamo contro l'Atalanta per 2-0, decide una doppietta di Kessie su rigore. Una partita che oltre al tanto voluto e sofferto ritorno in Champions League segna un altro record storico della squadra di Mister Pioli. Con la vittoria al Gewiss Stadium il Milan arriva a 16 vittorie in trasferta in un singolo campionato di Serie A, è il record della competizione. Nel corso degli anni in Europa ci sono riusciti solo City e Real Madrid.