Serie A: Bonny salva il Parma a Monza. Scatto salvezza del Verona a Udine

Nel pomeriggio di Serie A sono andate in scena due partite, Monza-Parma ed Udinese-Verona. La prima non ha visto alcun vincitore, dato che alla rete del vantaggio brianzolo firmato Armando Izzo ha risposto nel secondo tempo Bonny con una rete da attaccante vero. Un punto che alla fine poco serve sia alla formazione di Alessandro Nesta che a quella di Christian Chivu, che restano dunque rispettivamente inchiodate all'ultimo ed al sedicesimo posto della classifica di Serie A.

Discorso invece va fatto per l'Hellas Verona, che grazie ad una prodezza di Duda è riuscito a portarsi a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza. La formazione di Paolo Zanetti, con questa vittoria, fa infatti un importante balzo in classidica raggiungendo a quota 29 il Como tredicesimo in classifica. Per l'Udinese, invece, si interrompe con questa sconfitta il filotto di risultati utili consecutivi che durava da oramai 6 partite.