Serie A, Casini su San Siro: "Intervenga il governo"

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai cronisti presenti a margine dell'assemblea di oggi e ha risposto alla seguente domanda su San Siro:

Scaroni si è rammaricato per i tempi sugli stadi. Sarebbe opportuno accorciare i tempi?

“È una domanda retorica? Il problema delle infrastrutture in Italia non riguarda solo gli stadi, ma tutte le grandi opere. Secondo me ci si può riuscire se il governo si impegna mettendosi al tavolo, senza mettere i risorse, ma tagliando i tempi. Siamo ottimisti”.