Serie A, chi segna di più dal 76' in poi? Comanda l'Atalanta, Milan secondo

Chi segna di più in Serie A dal 76' in poi? Come riporta il sito di SkySport, in vetta a questa speciale classifica c'è l'Atalanta con 19 gol, seguita da Milan, Roma e Udinese con 16 reti. A seguire ci sono Juventus (15), Lazio (14), Bologna (14), Genoa (13), Verona (12), Napoli (12) e Empoli (12).

Per quanto riguarda il Diavolo, questi i marcatori:

Rebic, 76' (Juve-Milan 1-1)

Theo H., 82' (Milan-Venezia 2-0)

B. Diaz, 86' (Spezia-Milan 1-2)

Leao, 78' (Atalanta-Milan 2-3)

Kessie, 76' (Milan-Verona 3-2)

aut. Gunter, 78' (Milan-Verona 3-2)

Bennacer, 84' (Bologna-Milan 2-4)

Ibrahimovic, 90' (Bologna-Milan 2-4)

aut. Venuti, 96' (Fiorentina-Milan 4-3)

Ibrahimovic, 92' (Udinese-Milan 1-1)

Leao, 82' (Milan-Roma 3-1)

Giroud, 78' (Inter-Milan 1-2)

Rebic, 77' (Salernitana-Milan 2-2)

Messias, 87' (Milan-Genoa 2-0)

Tonali, 92' (Lazio-Milan 1-2)

Leao, 82' (Milan-Fiorentina 1-0)