Serie A, ci sono due calciatori squalificati per una giornata
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Dopo il turno infrasettimanale della Serie A il giudice sportivo ha squalifica per una giornata Mattia Viti (Fiorentina), espulso per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Un turno salterà anche Adam Obert (Cagliari), già diffidato ed ammonito nella partita con il Sassuolo. Il Genoa dovrà pagare una ammenda di 10.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 40' del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di gioco, che costringevano l'arbitro a interrompere la gara per circa tre minuti". (ANSA).
Pubblicità
News
Italia U19, i convocati per lo stage dal 2 al 4 novembre a Tirrenia: presenti ben sei giovani rossoneri
Le più lette
2 Ordine fa notare: "Le parole di Tare sembrano preludere al piano di ricorrere nuovamente al mercato di gennaio per potenziare la rosa"
4 MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Primo Piano
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com