Serie A, la classifica aggiornata: Milan quinto a -4 dalla vetta dopo 6 partite

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Il Milan si trova al quinto posto a -4 punti dalla vetta occupata da Inter e Lazio dopo sei giornate di campionato di Serie A

Al termine della sesta giornata del campionato di Serie A, rimangono solo due squadre in vetta alla classifica: con 16 punti sono l'Inter e la Lazio. Perde contatto la Roma che scivola a due punti dopo il pareggio a reti bianche in casa del Como, fermo a 11 punti. Il Milan è quinto a 12 punti: tra i rossoneri e i giallorossi si conferma la sorpresa Cagliari. La Juventus appaiata con Fabregas mentre il Napoli di Max Allegri segue un punto dietro.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 16 (6)

Lazio 16 (6)

Roma 14 (6)

Cagliari 13 (6)

Milan 12 (6)

Juventus 11 (6)

Como 11 (6)

Napoli 10 (6)

Frosinone 10 (6)

Atalanta 9 (6)

Sassuolo 8 (6)

Torino 7 (6)

Lecce 6 (6)

Bologna 5 (6)

Udinese 4 (6)

Parma 4 (6)

Monza 4 (6)

Genoa 4 (6)

Fiorentina 4 (6)

Venezia 0 (6)