La fase offensiva del Milan - e di conseguenza quella realizzativa - ha lasciato spesso a desiderare. Non a caso, i rossoneri, fin qui, hanno realizzato solo 9 gol in campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan è quintultimo nella graduatoria dei tiri in porta (32 conclusioni), appena sopra la Spal (31) e lontanissimo dall’Atalanta (80).