Serie A, classifiche a confronto: Milan, +17 punti rispetto ad un anno fa!

Classifiche a confronto dopo 15 giornate di Serie A. Il confronto migliore è sempre quello del Milan, che rispetto alla passata stagione ha 17 punti in più. L'Inter di Conte ha due punti in meno nonostante gli otto successi consecutivi.

In positivo, spicca il +8 del Sassuolo nonostante la debacle di ieri contro l'Atalanta. In negativo, il -11 della Lazio di Simone Inzaghi. Peggio dei biancocelesti solo il Cagliari, che ha meno della metà dei punti rispetto allo scorso campionato. Ecco il dato.

Milan 37 (+17 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 15 giornate)

Inter 36 (-2)

Roma 30 (+1)

*Napoli 28 (+7)

*Juventus 27 (-9)

Sassuolo 26 (+8)

*Atalanta 25 (-3)

Hellas Verona 23 (+5)

Lazio 22 (-11)

Benevento 18 (in Serie B)

Sampdoria 17 (+5)

Bologna 16 (=)

Fiorentina 15 (-1)

*Udinese 15 (=)

Cagliari 14 (-15)

Parma 12 (-9)

Torino 11 (-9)

Spezia 11 (in Serie B)

Genoa 11 (=)

Crotone 9 (in Serie B)

*=Una gara in meno