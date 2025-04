Serie A, colpo salvezza per il Cagliari: rossoblù vincenti a Verona

Colpo salvezza del Cagliari che vince sul campo del Verona e lo sorpassa in classifica. Pavoletti torna titolare (dopo quasi un anno e mezzo) ed è subito decisivo con il gol che sblocca la gara alla mezz’ora: sul pallone messo al centro da Luvumbo, Coppola e Ghilardi lisciano e Pavoletti davanti al portiere non sbaglia. Nel finale il rosso diretto a Ghilardi (che salterà l'Inter, così come Coppola, diffidato e ammonito) e nel recupero il 2-0 di Deiola.

Questo il programma della 34^ giornata di Serie A:

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Inter-Roma 0-1

Fiorentina-Empoli 2-1

Juventus-Monza 2-0

Napoli-Torino 2-0

Atalanta-Lecce 1-1

Udinese-Bologna 0-0

Verona-Cagliari 0-2

Lazio-Parma 2-2