Serie A, è Tomori il giocatore con la valutazione di mercato più in crescita

Sono diversi i giocatori di Serie A la cui valutazione di mercato è aumentata negli ultimi tempi. Il giocatore il cui valore è aumentato maggiormente rispetto a tutti gli altri è Fikayo Tomori, passato da 28 a 40 milioni di euro. Al quarto posto invece c'è Brahim Diaz, che ha fatto registrare un incremento di +8 passando da 15 a 23 milioni di valutazione. Passi in avanti anche per Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al Torino, arrivato a 8 milioni di euro con un incremento di +2 rispetto ai 6 di prima.