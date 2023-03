Serie A Femminile, alla Juve (con polemiche) il derby d'Italia. Spettacolo fra Milan e Fiorentina

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel fine settimana è andata in scena la seconda giornata delle due Poule della Serie A femminile. In quella per lo Scudetto, con la Roma che riposava, la Juventus ha avuto la meglio sull'Inter in trasferta in una gara segnata dalle polemiche arbitrali legate al gol di Linda Sembrant, che ha sbloccato la gara, segnato con l'aiuto del braccio senza che l'arbitro o i suoi assistenti intervenissero (nel femminile non c'è il VAR NdR). Una rete irregolare che ha suscitato grandi polemiche al termine della sfida finita poi 3-1 per le bianconere. Nell'altra gara invece pari spettacolo fra Milan e Fiorentina con le rossonere che sprecano due volte il doppio vantaggio facendosi raggiungere all'ultimo secondo da un rigore trasformato dall'ex Veronica Boquete, autrice di una doppietta.

Nella corsa salvezza torna a fare punti la Sampdoria che però non riesce a capitalizzare il vantaggio segnato da Agnese Bonfantini nel finale di primo tempo facendosi raggiungere dal Como con Matilde Pavan a inizio ripresa. Un punto a testa che tiene sempre viva la corsa alla permanenza in massima serie visto anche lo scivolone del Parma contro un Sassuolo che sta prendendo il largo: le ducali hanno due volte l'occasione per portarsi avanti, ma prima Pirone e poi Martinovic falliscono il tiro dagli undici metri facendosi ipnotizzare da Isabella Kresche. Nel finale arriva il gol di Tomaselli che decide il derby a favore delle neroverdi.

POULE SCUDETTO - Seconda giornata

Sabato 25 marzo – ore 14.30

Inter-Juventus 1-3

15’ Sembrant (J), 69’ Gunnarsdottir (J), 87’ Chawinga (I), 90’ Bonansea (J)

Domenica 26 marzo – ore 14.30

Milan-Fiorentina 3-3

4’ Vigilucci (M), 21’ Asllani (M), 69’ rig, 90’+5’ rig Boquete (F), 74’ rig Piemonte (M), 88’ Hammarlund (F)

Riposa: Roma