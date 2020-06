In queste ore, si parla molto anche della possibile ripartenza della Serie A Femminile: tra i club c'è però un'importante spaccatura in quanto solo 5 su 12 sono favorevoli alla ripresa del campionato. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che la decisione finale verrà presa lunedì in Consiglio Federale.