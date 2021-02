Serie A femminile, Empoli-Juve promette gol e spettacolo. Il Milan spera nell'aggancio

Dopo lo scoppiettante 4-5 in Coppa Italia Empoli e Juventus tornano a sfidarsi, questa volta per il campionato. Una sfida che promette gol e spettacolo con le toscane che dopo aver sfiorato due volte l’impresa sperano di poter battere le più quotate bianconere e mettere in bacheca uno scalpo prestigioso. Non sarà facile perché la Juve, nonostante qualche sbandata, finora non ha conosciuto sconfitta e vuole continuare nel suo percorso netto anche per tenere a distanza il Milan che alla domenica scenderà in campo in casa contro il San Marino Academy in una sfida che sulla carta presenta meno difficoltà rispetto a quella della capolista.

All’ora di pranza del sabato scenderà in campo anche la Roma che andrà a far visita a una Pink Bari reduce da una lunghissima striscia di sconfitte di fila e desiderosa di rimettersi in moto. Le giallorosse, cariche dopo la bella vittoria in Coppa Italia, però non hanno intenzione di lasciare punti per strada per non scivolare ulteriormente in una classifica al di sotto delle aspettative. Sarò poi la volta della sfida fra Hellas Verona e Florentia: le gialloblù vanno alla caccia di punti per tenere a distanza il penultimo posto e avvicinare la zona salvezza, le neroverdi invece vorranno rifarsi dalla caduta in Coppa e continuare a inseguire l’obiettivo di essere la migliore squadra toscana del campionato con nel mirino un eventuale sorpasso sull’Empoli.

Domenica sarà invece la Fiorentina a sfidare una squadra in lotta per salvarsi come il Napoli, le azzurre sono in buona forma, reduci dalla prima vittoria in campionato e cercheranno di allungare la striscia positiva seppur su un campo difficile e contro una squadra sulla carta superiore. Chiude la giornata il match fra Sassuolo e Inter: le neroverdi proveranno a ripartire dopo lo scivolone contro la Roma per tenere il terzo posto, le nerazzurre invece vogliono dare un senso alla propria stagione e porre fine alla striscia di tre sconfitte di fila in campionato.

Sabato 06/02

Pink Bari-Roma 12:30 (TIMVISION)

Empoli-Juventus 12:30 (TIMVISION e SKY)

Hellas Verona-Florentia San Gimignano 14:30 (TIMVISION)

Domenica 07/02

Fiorentina-Napoli 12:30 (TIMVISION)

Milan-San Marino Academy 12:30 (TIMVISION e SKY)

Sassuolo-Inter 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 36, Milan 33, Sassuolo 25, Empoli 20, Fiorentina 20, Roma 19, Florentia SG 16, Inter 14, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8, Napoli 4, Pink Bari 3

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 13, Sabatino (Fiorentina) 10, Giacinti (Milan) 10, Dubcova (Sassuolo) 8, Polli (Empoli) 7, Pirone (Sassuolo) 7, Serturini (Roma) 7, Barbieri (San Marino) 7, Lazaro (Roma) 6, Bugeja (Sassuolo) 6, Dowie (Milan) 6, Marinelli (Inter) 6