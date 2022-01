Serie A femminile, il programma dell'13^ giornata: domenica alla 14.30 Milan-Sampdoria

Sarà Juventus-Fiorentina il big match della seconda giornata di ritorno, anche se questa volta, a differenza del recente passato, non sarà una sfida d’alta classifica. Le viola infatti sono nelle retrovie, attardate e in piena lotta per non retrocedere (seppur con un buon margine sul Napoli terzultimo) e soprattutto reduci da un pesantissimo 6-1 interno contro il Sassuolo. Per la squadra di Panico è l’occasione per un riscatto anche se fermare la locomotiva bianconera che vince da 36 turni di fila appare impresa impossibile.

Potrebbe però approfittare di questo scontro il Sassuolo che in casa ospiterà un Hellas Verona ultimo e senza vittorie in stagione, sulla carta non c’è sfida, ma le venete devono darsi una svegliata se vorranno tentare l’epica – e improbabile – rimonta verso la salvezza. Empoli-Pomigliano, che chiude il quadro del sabato, è invece uno scontro salvezza fra due squadre appaiate a quota 13 e che con una vittoria potrebbero allontanarsi in maniera decisiva dalla zona critica.

Domenica occhi puntati su Milan-Sampdoria con le rossonere che dovranno rispondere alle prime della classe per cercare di tenere il passo per il secondo posto almeno e le blucerchiate che potrebbero fare un passo deciso verso una salvezza che non sembra comunque a rischio. All’ora di pranzo invece andrà in scena la Roma in una sfida molto delicata come quella contro il Napoli in trasferta. Le partenopee infatti non possono permettersi passi falsi per avvicinare il treno delle quartultime che vale la salvezza e non faranno sconti a una squadra che in queste settimana ha dovuto convivere con diversi casi di Covid-19. Infine l’Inter che dopo il passo falso nell’ultimo turno deve tornare alla vittoria affrontando una Lazio appesa alla matematica per sperare in una salvezza che al momento dista ben dieci punti.

Giornata 13

Sabato 22 gennaio

Sassuolo-Hellas Verona 12:30 (TIMVISION)

Empoli-Pomigliano 14:30 (TIMVISION)

Juventus-Fiorentina 14:30 (TIMVISION e LA7)

Domenica 23 gennaio

Napoli-Roma 12:30 (TIMVISION)

Lazio-Inter 14:30 (TIMVISION)

Milan-Sampdoria 14:30 (TIMVISION)

La classifica: Juventus 36, Roma 28, Sassuolo 28, Milan 25, Inter 23, Sampdoria 19, Pomigliano 13, Fiorentina 13, Empoli 13, Napoli 8, Lazio 3, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici: Sabatino (Fiorentina) 9, Clelland (Sassuolo) 8, Cantore (Sassuolo) 7, Giacinti (Milan/Fiorentina) 7, Lundin (Fiorentina) 6, Cernoia (Juventus) 5, Bonansea (Juventus) 5, Girelli (Juventus) 5, Dubcova (Sassuolo) 5, Bonetti (Inter) 5, Martin (Lazio) 5, Bragonzi (Empoli) 5, Cedeno (Hellas Verona) 5, Nchout (Inter) 5, Tarenzi (Sampdoria) 5