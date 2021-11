Serie A femminile, il programma dell'28^ giornata: domenica alla 14.30 Milan-Empoli

L’ottava giornata di Serie A inizierà già questo pomeriggio con l’anticipo fra Sampdoria e Juventus deciso per permettere alle bianconere di preparare al meglio la sfida di Women’s Champions League contro il Wolfsburg in programma martedì sera. Sarà una sfida inedita fra le campionesse in carica, e imbattute da 31 giornate, e una matricola che ha visto la luce solo pochi mesi fa, ma che sta stupendo e naviga a metà classifica con 12 punti. Le blucerchiata hanno inoltre già mostrato di essere competitive con le grandi e per questo le bianconere non dovranno farsi distrarre se vorranno continuare nella loro marcia trionfale in campionato.

Il big match però andrà in scena sabato pomeriggio con la Fiorentina che ospiterà l’Inter: due squadre dal rendimento altalenante e che devono trovare continuità per non perdere contatto con le prime, in special modo le viola che hanno raccolto solo nove punti finora e vedono lontanissimo il secondo posto, mentre molto più vicino il terzultimo. Sempre al sabato scenderà in campo la Roma che andràò a far visita a un Hellas che non ha ancora vinto e non può più perdere terreno dal quart’ultimo posto se non vuole rischiare di salutare la massima serie con largo anticipo. Anche le giallorosse però non possono permettersi passi falsi perché il rischio di perdere il treno per il podio è molto alto.

Gare non semplici anche per Sassuolo e Milan: le emiliane sfidano in casa un Pomigliano che sta stupendo all’esordio in massima serie e che rappresenta una mina vagante per tutte. Le neroverdi però, dopo la sconfitta contro la Roma, devono rimettersi in marcia per un sogno chiamato secondo posto. Le rossonere invece se la vedranno con un Empoli meno brillante dello scorso anno, ma da non sottovalutare e che ha bisogno di punti per tenere a distanza le ultime tre della classe. Anche perché il Napoli ha la ghiotta occasione di tornare a fare punti, dopo una sconfitta bruciante e fra tante polemiche contro la Samp. Le partenopee se la vedranno con una Lazio che è a una delle ultime chiamate per dare un senso alla propria stagione e riaprire il discorso salvezza dopo otto sconfitte di fila e un cambio in panchina che per ora non ha sortito effetti.

Giornata 8

Venerdì 5 novembre

Sampdoria-Juventus 14:30 (Timvision)

Sabato 6 novembre

Fiorentina-Inter 14:30 (La7 e Timvision)

Hellas Verona-Roma 14:30 (Timvision)

Domenica 7 novembre

Sassuolo-Pomigliano 12:30 (Timvision)

Lazio-Napoli 14:30 (Timvision)

Milan-Empoli 14:30 (Timvision)

Classifica: Juventus 21; Sassuolo 18; Milan 16; Roma 13; Sampdoria e Inter 12; Pomigliano 10; Fiorentina 9; Empoli 7; Napoli 4; Hellas Verona 1; Lazio 0