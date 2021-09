Serie A Femminile, il programma della 3ª giornata: domani alle 14.30 Lazio-Milan

Prima della pausa per la Nazionale, che giocherà contro Moldova (17 settembre) e Croazia (21 settembre) due gare valide per la qualificazione al Mondiale del 2023, andrà in scena la terza giornata di Serie A femminile che si aprirà con una sfida nella sfida. Carolina Morace alla guida della sua Lazio infatti sfiderà quel Milan che ha allenato nella prima stagione del club rossonero al femminile e che poi decide di sostituirla con Maurizio Ganz, ancora saldamente alla guida. Sulla carta una sfida impari con le biancocelesti che ancora stanno prendendo le misure della massima serie conquistata solo pochi mesi fa e le rossonere che viaggiano spedite con due vittoria su due e puntano a competere con la Juventus, e non solo, per il titolo dopo il secondo posto della passata stagione.

A seguire il Pomigliano, reduce dal primo punto stagionale, ospiterà una Roma vogliosa di inserirsi nella lotta per i primi due posti e a punteggio pieno. Anche qui la bilancia pende a favore delle ospiti, ma le campane hanno dimostrato nella scorsa giornata di essere squadra ostica e che non si arrende per cui le ragazze di Spugna dovranno tenere alta la guardia. In contemporanea scenderà in campo la terza big di giornata, ovvero il Sassuolo che in casa propria ospiterà una Sampdoria da non sottovalutare e che ha tenuto testa al Milan nell’ultima giornata perdendo solo per 1-0. Le neroverdi però hanno dimostrato di essere una macchina ben rodata in questo avvio di stagione e difficilmente lasceranno il passo alla blucerchiata.

Domenica toccherà invece alla Juventus, fresca di accesso alla fase a gironi di Women’s Champions League, scendere in campo contro un Hellas Verona che deve voltare pagina dopo l’inizio difficile e gli zero punti in classifica. Complicato farlo a Vinovo contro una squadra galvanizzata e che ha tenuto a riposo diverse titolari in Champions, ma le ragazze di Pachera hanno il dovere di provarci. Più equilibrate invece le altre due sfide con l’Empoli reduce dal cocente pareggio col Pomigliano (dal 2-0 al 2-2 al 97°) che ospiteranno un Inter che pare aver imboccato la strada giusta per le zone nobili di classifica in questo avvio di stagione. Una gara che promette gol e spettacolo vista l’attitudine e la qualità delle due rose a confronto. È invece già una gara da non fallire quella fra Napoli e Fiorentina: le azzurre sono state rivoluzionate in estate per puntare a un campionato tranquillo, ma finora non hanno conquistato punti così come le viola dove la nuova gestione a firma Panico fatica a decollare. Anche se solo all’inizio c’è poco tempo da perdere se non si vuole rischiare di essere poi costretti a una rincorsa che alla lunga può pesare sulle gambe e sulla testa.

3^ giornata

Sabato 11 settembre

Lazio-Milan 14:30 (TIMVISION e La7)

Pomigliano-Roma 17:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Sampdoria 17:30 (TIMVISION)

Domenica 12 settembre

Empoli-Inter 17:30 (TIMVISION)

Napoli-Fiorentina 17:30 (TIMVISION)

Juventus-Hellas Verona 17:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 6, Roma 6, Sassuolo 6, Milan 6, Inter 6, Sampdoria 3, Empoli 1, Pomigliano 1, Lazio 0, Fiorentina 0, Napoli 0, Hellas Verona 0