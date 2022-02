Serie A Femminile, la 14^ giornata: domani alle 12.30 Milan-Lazio

Fra i quarti di finale di Coppa Italia, il cui ritorno si giocherà il 12-13 febbraio, e l’imminente Algarve Cup, che prenderà il via per le azzurre il 16, nel fine settimana andrà in scena la terza giornata di ritorno della Serie A femminile. Un turno che sulla carta non vede sfide impossibili per le big con Sassuolo e Roma chiamate alle sfide più impegnative, mentre per Juve e Milan gli ostacoli non dovrebbero essere troppi.

Ad aprire la giornata ci saranno proprio le rossonere che in casa sfideranno una Lazio ferma a quota tre in classifica. La squadra di Ganz sembra non aver subito contraccolpi dalla mini-rivoluzione invernale e anzi si gode le neo arrivate Guagni e Piemonte subito grandi protagoniste nelle prime uscite con la nuova maglia. Le biancocelesti certo non possono permettersi passi falsi, ma sembrano altre le sfide in cui cercare di tenere viva la fiammella della speranza. Seguiranno due match molto interessanti che vedranno di fronte le due seconde in classifica, Sassuolo e Roma, contro due vere e proprie rivelazioni dell’annata come Sampdoria e Pomigliano. Le blucerchiate, reduci dalla doppia batosta contro il Milan, vorranno provare a sgambettare le neroverdi e regalarsi un risultato di prestigio contro una grande del nostro campionato; le campane invece andranno a far visita alla squadra capitolina con l’obiettivo di allargare il solco dalle ultime tre e mettere ancora più in cassaforte la salvezza.

Ad aprire la domenica invece sarà uno scontro salvezza che in pochi si attendevano a inizio anno. La Fiorentina infatti ospiterà sul proprio campo il Napoli: le viola, fortemente rinforzate dal mercato, hanno necessità di cambiare passo e allontanare gli spettri anche per dare un segno alla proprietà, ma le partenopee non sono un avversario semplice e saranno ancor più motivate dalla possibilità di rosicchiare punti e trascinare in piena lotta le più quotate rivali. Compito al limite dell’impossibile per l’Hellas Verona che in casa ospiterà una Juventus reduce da due pareggi, ma che ritrova Girelli in attacco. Per le bianconere la vittoria non sembra in dubbio, troppo il divario fra le due formazioni che sono separate da ben 36 punti in classifica. Chiude infine il programma l’Inter che contro l’Empoli andrà alla caccia di punti per restare in scia delle prime e provare a giocare fino all’ultimo per il secondo posto. Le azzurre però hanno necessità di punti per allontanare una terzultima piazza che dista appena quattro lunghezze.

Giornata 14

Sabato 05/02

Milan-Lazio 12:30 (TIMVISION)

Sampdoria-Sassuolo 14:30 (TIMVISION)

Roma-Pomigliano 14:30 (TIMVISION e LA7)

Domenica 06/02

Fiorentina-Napoli 12:30 (TIMVISION)

Hellas Verona-Juventus 14:30 (TIMVISION)

Inter-Empoli 14:30 (TIMVISION)

La classifica: Juventus 37, Sassuolo 31, Roma 31, Milan 28, Inter 26, Sampdoria 19, Pomigliano 16, Fiorentina 14, Empoli 12, Napoli 8, Lazio 3, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici: Clelland (Sassuolo) 10, Sabatino (Fiorentina) 9, Giacinti (Milan/Fiorentina) 8, Cantore (Sassuolo) 7, Bonetti (Inter) 7, Dubcova (Sassuolo) 6, Lundin (Fiorentina) 6, Cernoia (Juventus) 6, Bragonzi (Empoli) 6, Bonansea (Juventus) 5, Girelli (Juventus) 5, Martin* (Lazio) 5, Cedeno (Hellas Verona) 5, Nchout (Inter) 5, Tarenzi (Sampdoria) 5 , Thomas (Milan) 5,

* non più in Serie A