Serie A Femminile, la Top 11 della 14ª giornata: ci sono anche Guagni e Grimshaw

Ecco i facts relativi alla Top 11 della 14ª giornata della Serie A Femminile TimVision:

● Benedicte Haaland (POR): tra i portieri che hanno subito almeno cinque tiri nello specchio in questo turno di campionato, l’estremo difensore del Verona è quello con la miglior percentuale di parate (85.7%: sette tiri, sei salvataggi).

● Alia Guagni (TD): oltre all’assist a Piemonte, Guagni ha effettuato otto cross su azione in questo turno di campionato. Tra i difensori solo Federica Cafferata (11) ne conta più della rossonera.

● Linda Sembrant (DC): Sembrant è il difensore che ha completato più passaggi in questo turno di campionato (82). Inoltre, tra le giocatrici in questo ruolo, solo Alia Guagni e Darya Kravets (tre a testa) hanno vinto più duelli aerei della svedese (due).

● Lucia Di Guglielmo (DC): nessun difensore conta più tiri totali (tre) e contrasti ingaggiati (quattro) della giallorossa in questa giornata di campionato. In generale inoltre è seconda per palloni giocati (106, alle spalle di Federica Cafferata, 108).

● Lisa Boattin (TS): Boattin è l’unico difensore che in questa giornata di campionato ha centrato più di una volta lo specchio della porta (due). Tra le giocatrici in questo ruolo inoltre, la bianconera è prima per dribbling tentati (quattro).

● Annamaria Serturini (CC): oltre alla rete realizzata contro il Pomigliano, che la fa diventare – al pari di Paloma Lazaro – una delle due migliori marcatrici giallorosse nella Serie A in corso (cinque gol), Serturini ha creato quattro occasioni per le compagne; in generale solo la compagna Andressa (cinque) ne conta di più in questo turno.

● Kamila Dubcovà (CC): la centrocampista del Sassuolo in questo turno, oltre ad aver segnato per la quarta presenza di fila in Serie A, è seconda per cross su azione effettuati (quattro) e prima per palloni recuperati (13), considerando quelle che ricoprono lo stesso ruolo.

● Christy Grimshaw (CC): oltre all’assist servito a Sara Andersen (il primo in questo campionato), la giocatrice rossonera è quella che nella sfida con la Lazio ha creato più occasioni per le compagne (tre) e ingaggiato più duelli (16).

● Tatiana Bonetti (ATT): oltre al gol e all’assist contro l’Empoli, è stata la nerazzurra che ha creato più occasioni (tre), quella che ha effettuato più passaggi nella metà campo avversaria (27) e la seconda per duelli ingaggiati (otto al pari di Simonetti, alle spalle di Pandini a quota 11).

● Paloma Lazaro (ATT): oltre alla doppietta contro il Pomigliano, l’attaccante giallorossa è la giocatrice che ha centrato più volte lo specchio della porta in questo turno di campionato (quattro).

● Emilie Haavi (ATT): l’attaccante della Roma è l’unica giocatrice che in questa giornata di campionato ha partecipato a più di due reti (due gol e un assist contro il Pomigliano).