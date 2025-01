Serie A, Genoa-Parma 1-0: la decide Frendrup per il grifone

Arriva la prima vittoria casalinga del Genoa in campionato. La squadra di Vieira rompe il tabù "Ferraris" e supera 1-0 il Parma nel match delle 12.30 grazie ad un gol di Frendrup, con deviazione decisiva di Delprato.

Le scelte dei tecnici

Partrick Vieira conferma De Winter in difesa insieme a Bani, Vasquez e Martin a protezione della porta di Leali. A centrocampo invece Badelj è come sempre protetto da Thorsby e Frendrup con Miretti e Zanoli ad innescare Pinamonti in attacco. Fabio Pecchia invece si affida a Bonny al centro dell'attacco supportato da Almqvist, Hernani e Mihaila. A centrocampo spazio a Keita e Sohm mentre in difesa davanti a Suzuki ci sono Valenti e Balogh con Delprato e Valeri sulle corsie.

Poche occasioni

Parte subito forte la squadra di casa con una girata di testa di Pinamonti che però termina a fondo campo. Il Grifone é decisamente più propositivo in questo avvio di match e al 23’ in batti e ribatti all’interno dell’area di rigore ha portato Vasquez a concludere due volte verso Suzuki. Sulla seconda é bravissimo il portiere del Parma a respingere salvando tutto. Alla mezz’ora ducali pericolosi con una sgasata di Bonny che supera Bani ma il suo diagonale si spegne sul fondo. Sul ribaltamento di fronte é Miretti che pesca sul secondo palo Pinamonti ma il suo colpo di testa coglie solo l’esterno della rete. Prima del riposo, Badelj è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico, al suo posto in campo Kassa.

La decide Frendrup

La ripresa si apre con il Genoa in avanti: Zanoli punta l’avversario e va al cross basso ma Suzuki in uscita riesce comunque a liberare. All’undicesimo Kassa riceve una respinta corta della difesa gialloblù all’altezza del limite dell’area e, tutto solo, calcia di prima intenzione ma il pallone termina in gradinata. Al quarto d’ora lampo del Parma con Sohm che riceve dal limite dell’area, ma il suo destro si spegne alto sopra la traversa. Al 20’ il Grifone passa con un bel passaggio filtrante di Miretti che riceve da Martin. L’imbucata è per Frendrup che calcia di prima intenzione, il pallone sbatte su Delprato e si impenna superando Suzuki sotto la Nord. I padroni di casa resistono e non si scoprono molto subendo davvero pochissimo. Anzi, poco prima del recupero è Kassa e calciare in porta ma trovando la respinta di Suzuki.