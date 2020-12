Gigio Donnarumma è sicuramente fra gli artefici principali di tutti i successi ottenuti dal Milan in questo avvio di stagione 20/21. In Serie A infatti il portiere rossonero è al secondo posto, a pari merito con Sepe, Silvestri, Consigli e Mirante, nella classifica delle reti inviolate: quattro in tredici presenze.