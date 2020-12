Serie A, Giudice Sportivo: cinque squalificati per un turno dopo l'11^ giornata

Oltre a Bryan Cristante, centrocampista della Roma fermato per un turno dal Giudice Sportivo per aver pronunciato una espressione blasfema durante la sfida di ieri contro il Bologna, dopo l'undicesimo turno di campionato sono stati fermati per una giornata anche altri quattro giocatori: si tratta dell'ala del Sassuolo Lukas Haraslin, del centrocampista della Lazio Jean Daniel Akpa-Akpro, del difensore del Crotone Lisandro Magallan e della mezzala della Sampdoria Morthen Thorsby.