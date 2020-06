Serie A, giudice sportivo: due giornate a Caceres. Un turno a Danilo e Chiesa

Dopo le tre gare di ieri il giudice sportivo della Serie A ha comunicato i giocatori squalificati. Due giornate di stop per il difensore della Fiorentina Martin Caceres, una per l'espulsione per doppia ammonizione e l'altra "per avere inoltre, al 25° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un'espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di gioco".

Una giornata di squalifica anche a Danilo della Juventus, espulso contro il Bologna, e Federico Chiesa, che nella gara tra Fiorentina e Brescia ha ricevuto la sua quinta ammonizione stagionale.