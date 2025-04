Serie A, Giudice Sportivo: gli squalificati e diffidati della 34^ giornata

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sei giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 33/a giornata fin qui disputati. Fermati per un turno anche l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano e il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris "per avere, al 9' del secondo tempo, abbandonato l'area tecnica per discutere con un componente della squadra avversaria". I calciatori fermati per un turno sono: Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan dell'Inter, Medon Berisha (Lecce), Liberato Gianpaolo Cacace (Empoli), Nikola Krstovic (Lecce) e Maximo Perrone Rodriguez (Como). (ANSA).