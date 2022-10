Serie A, giudice sportivo: una giornata di squalifica a Muriel

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata Luis Muriel, che non sarà a disposizione di Gasperini nella sfida contro l'Empoli di domenica, dopo il rosso ricevuto nella gara contro la Lazio. Al colombiano è stata comminata anche un'ammenda da 2000 euro per aver simulato in area avversaria, cosa che gli è costata anche il primo giallo.