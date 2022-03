Serie A, gli stranieri nel nostro campionato sono più che raddoppiati rispetto al 2005/2006

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Come riporta il Corriere dello Sport, può esserci una correlazione fra i brutti risultati della nazionale italiana e l’aumento incessante dei calciatori stranieri nella nostra Serie A. Nel 1996/1997 c'erano 5,4 stranieri per squadra, nel 2005/2006 ce n’erano 8,3. Il dato però raddoppiato nel giro di dieci anni, arrivando a 16,4 nel 2015/2016. Nella Serie A di quest’anno invece in media ci sono 18,8 stranieri per club.