Serie A, i bomber del decennio: c'è un ex rossonero

Il portale calcistico Transfermarkt ha stilato una classifica dei migliori bomber dell'ultimo decennio in Serie A in base ai gol segnati. In questa graduatoria c'è un ex rossonero: Gonzalo Higuain, che ha vestito la maglia del Milan per 6 mesi, nella stagione 2018/19. Di seguito la lista completa: Di Natale (125), Higuain (121), Icardi (121), Immobile (116), Quagliarella (109), Mertens (88), Cavani (87), Palacio (85), Ilicic (79), Dybala (78).