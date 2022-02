Serie A, il Cagliari sbanca Bergamo: è 2-1 all'Atalanta

Scenari da giallo estivo, con l’assassino già noto al 68’. Ci pensa Gaston Pereiro a fermare l'Atalanta in una gara in cui è successo tutto nel secondo tempo: prima il gol del vantaggio rossoblù, poi il rosso a Musso che ha praticamente cambiato la gara. Nulla da fare per una Dea troppo pasticciona e poco concreta, la maledizione casalinga prosegue: secondo ko in tre gare di campionato davanti al proprio pubblico e parecchie cose da rivedere in vista del tour de force. Sorride il Cagliari, a quota 20 e con un po’ d’ossigeno in più rispetto a qualche settimana fa.