© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si riportano di seguito i match del prossimo turno di Serie A per le squadre in lotta per lo Scudetto; si tratta delle partite di Milan, Napoli, Inter e Juventus, valida per la 31esia giornata di Serie A e prevista per il weekend del 3 aprile:

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Atalanta-Napoli