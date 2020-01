Nell'anno solare 2019 il Milan riesce a raggiungere il podio delle migliori difese della Serie A. Tra le squadre del massimo campionato italiano i rossoneri si piazzano al terzo posto per gol subiti, 40 in 36 partite. Al secondo posto la Juventus, con 36 gol in 36 partite. In prima posizione c'è l'Inter, con sole 33 reti subite in 36 partite.