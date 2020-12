Serie A, il minutaggio di Rafael Leao: 676' in dieci partite

In questo avvio di Serie A 20/21 Rafael Leao è stato uno dei giocatori offensivi più utilizzati da mister Pioli. Quando è stato disponibile il portoghese è stato sempre utilizzato dal tecnico rossonero: è partito otto volte da titolare, sostituito poi a partita in corso per sei volte, e per due volte è subentrato a partita in corso per un totale di 676 minuti giocati. L'ex Lille attualmente è a quota tre gol e tre assist nel campionato italiano.