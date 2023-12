Serie A, il Monza batte 1-0 il Genoa e sogna l'Europa: il quarto posto dista 4 punti

vedi letture

Vittoria pesantissima per il Monza di Raffaele Palladino, che vince 1-0 in casa contro il Genoa. Dopo la sconfitta contro la Juventus, quelli ottenuti oggi sono tre punti sofferti ma che proiettano i brianzoli momentaneamente al 9^ posto a soli tre punti dalla Roma, che deve giocare contro la Fiorentina questa sera, quarta in classifica. Decide un gol all'83' di Dany Mota, subentrato nella ripresa a Lorenzo Colombo.