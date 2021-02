Serie A - Il Napoli cade a Bergamo, paura nel finale per Osimhen

E' terminata da pochi minuti la gara tra Atalanta e Napoli, posticipo domenicale valido per la 23° giornata di A. Al Gewiss Stadium va in scena un match scopiettante e colmo di gol. A segno per i neroazzurri Zapata, Gosens, Muriel e Romero mentre per il Napoli sul tabellino dei marcatori finiscono Zielinski e un autogol dell'atalantino Gosens. A ridosso dal novantesimo paura per Osimhen con il nigeriano si è accasciato a terra come privo di sensi. Subito sono intervenuti i sanitari e barellieri, che l'hanno trasportato negli spogliatoi per intervenire. Con questa vittoria l'Atalanta aggancia la Roma e la Lazio al terzo posto.