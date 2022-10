MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta un gol di Victor Osimhen per decidere Roma-Napoli: il risultato finale all'Olimpico è di 0-1. La squadra di Luciano Spalletti, attuale capolista del campionato, vince ancora e consolida il primato. Ai giallorossi non riesce la quarta vittoria consecutiva in Serie A.