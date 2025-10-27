Serie A in Australia, De Siervo: "Nasce da un'idea del Milan che abbiamo assecondato"

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega di Serie A, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e tra i diversi temi toccati ha parlato anche dell'ormai celeberrima Milan-Como, che potrebbe giocarsi nel mese di febbraio a Perth, in Australia. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di De Siervo: "Arabia e America due mercati che avremmo valutato attentamente in tutti i casi. L'Australia è stata più concreta, perché è stata capace di fare un'offerta di una certa consistenza e soprattutto in un contesto in cui i club erano d'accordo. Quindi come vi ho spiegato questa cosa nasce da un'idea del Milan che però noi abbiamo assolutamente assecondato perché rispondeva a una scelta strategica".

Continua così De Siervo: "In Arabia Saudita come sapete siamo arrivati prima degli altri nel 2019, anche lì tra tante critiche. Oggi questa cosa riletta a distanza fa sorridere perché tutte le competizioni si stanno sbattendo per essere invitati lì, tanto più per quegli importi. Ma anche lì noi esistiamo e continuiamo ad avere un prodotto che è seguito anche e soprattutto perché siamo capaci di portare delle gare ufficiali con i nostri campioni per un certo periodo: con il nuovo format si riescono a tenere le squadre lì per 5-6 giorni".