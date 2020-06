Serie A, Inter-Sassuolo 3-3: altra grande prova dei neroverdi a San Siro

È terminato da poco il match fra Inter e Sassuolo delle 19.30, valido per il 27° turno di Serie A, partita che si è conclusa con un rocambolesco 3-3. Per i padroni di casa in gol Lukaku, Biraghi e Borja Valero, mentre per gli ospiti decisive le reti di Caputo, Berardi e Magnani. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 66

Lazio 62

Inter 58

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 42

Parma 39

Milan 39

Verona 38

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 33

Fiorentina 31

Torino 31

Udinese 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 17