Serie A, Juventus e Roma non si fanno male: solo 0-0 all'Allianz Stadium

Niente gol e poche emozioni tra Juventus e Roma che, questa sera all'Allianz Stadium hanno pareggiato 0-0 una gara equilibrata e con pochi brividi durante la sfida.Thiago Motta e Daniele De Rossi, due degli allenatori più propositivi del nostro campionato, si annullano sul piano della tattica e del gioco, così Juventus e Roma non si fanno male, pensano più a non prenderle e non vanno oltre lo 0-0. Tanta noia, zero palle gol e un punto in classifica che forse fa felici entrambi.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 7

Juventus 7

Torino 7

Udinese 7

Verona 6

Napoli 6

Empoli 5

Lazio 4

Parma 4

Genoa 4

Fiorentina 3

Atalanta 3

Lecce 3

Milan 2

Monza 2

Cagliari 2

Roma 2

Bologna 2

Venezia 1

Como 1