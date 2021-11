Serie A, Juventus indagata per falso in bilancio: inchiesta su Agnelli, Nedved e Paratici

Come riporta il Corriere della Sera, i movimenti di mercato della Juventus sono diventati un'ipotesi di accusa per la procura di Torino, che nella serata di giovedì ha mandato la Guardia di Finanza ad acquisire i documenti nella sede del club rossonero. L'attuale direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici, Andrea Agneli e Pavel Nedved sono indagati per falso bilancio e false fatturazioni. Si tratterebbe di movimenti di oltre 50 milioni di euro.