Serie A: Juventus-Torino 4-1

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - La Juventus batte il Torino 4-1 in un anticipo della 30/a giornata di serie A, continuando la sua marcia in vetta e assicurandosi comunque 4 lunghezze di vantaggio sulla Lazio che stasera ospita il Milan. Ancora in gol per i bianconeri Dybala, già al 3', e Ronaldo, nella ripresa, mentre il 2-0 era stato realizzato da Cuadrado prima che Belotti, allo scadere del primo tempo, segnasse il 2-1 su rigore. Una autorete di Djidji ha regalato il poker nel derby alla squadra di Sarri, che ha creato moltissimo ma anche un po' rischiato in difesa, con Buffon - presenze record in serie A - che però ha capitolato a Belotti solo dagli 11 metri. (ANSA).