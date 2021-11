Serie A, l'ad De Siervo: "Pirateria piaga in aumento. Va colto l'allarme lanciato da DAZN"

"L'allarme lanciato da DAZN deve essere colto dalle autorità e dai principali stakeholder del settore, tra cui ovviamente noi. L’eliminazione della concurrency poteva evidentemente essere assunta fin dall’estate perché ricalca quanto è previsto in altri Paesi europei come in Spagna". Parla così Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, nell'intervista a Il Sole Sole 24 Ore in merito al tema dello stop alla concurrency. "La pirateria? Purtroppo questa piaga è in aumento negli ultimi anni in tutto il mondo indipendentemente dalla soluzione distributiva adottata, ma in particolare nel nostro Paese, dove causa danni di oltre 1 miliardo all’industria della creazione di contenuti, ovvero cinema, tv, carta stampata, ma anche e soprattutto al calcio, prodotto premium per antonomasia".